Архангельск, , 14:51 — REGNUM

Жителей архангельского села Нёнокса, неподалеку от которого произошел взрыв на военном полигоне, эвакуируют 14 августа. Об этом людей предупредили военные, сообщает 13 августа портал 29.ru.

Об эвакуации людям сообщили в расположенной рядом войсковой части. Утром к станции Нёнокса подадут специальный поезд, жители в селе должны отсутствовать с 5 до 7 часов утра.

По словам жителей, их регулярно эвакуируют из-за плановых работ на полигоне, однако село покидают не все.

«Но сейчас, после последних событий, думаю, будут уезжать все», — приводит портал слова местного жителя.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 августа в Архангельской области произошел взрыв во время испытаний ракетной двигательной установки, погибли пять сотрудников Росатома. В Северодвинске, находящемся в 40 км от Нёноксы, был зафиксирован скачок уровня радиации.

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