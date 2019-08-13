Нижний Новгород, , 14:15 — REGNUM

В отношении экс-главы ассоциации Нижегородских перевозчиков и его подельников Советский районный суд Нижнего Новгорода вынес приговор по п. «а» ч. 3 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное против должностного лица, по найму с применением предметов, используемых в качестве оружия, организованной группой»). Об этом ИА REGNUM сообщили в прокуратуре Нижегородской области.

Суд установил, что в 2016—2017 годах нижегородские перевозчики и администрация города не могли договориться по вопросам транспортной реформы, дело дошло до арбитражного суда в 2017 году. Главным противником реформы в то время являлся глава ассоциации Нижегородских перевозчиков. В суде он пытался повлиять на представителя мэрии, осуществив «физическую расправу».

Для этого были наняты двое мужчин, которые два месяца следили за сотрудником администрации, а через некоторое время напали на него, причинив тяжкий вред здоровью, опасный для жизни. Условному «заказчику» это обошлось в 1,25 млн рублей.

Все подсудимые признали свою вину. Организатор и исполнители получили 6 лет лишения свободы, соучастник — 5 лет лишения свободы, подстрекатель — 4 года лишения свободы условно.

Как сообщало ИА REGNUM, новый документ о планировании пассажирских перевозок был принят ещё в 2017 году, но реализовать его не удалось. Судя по жалобам горожан, не все решения стали для города удачными. В конце июня 2018 года профильный департамент мэрии Нижнего Новгорода представил на суд общественности новую транспортную схему города, в которой были представлены обновленные маршруты для всех видов транспорта — от муниципальных и частных автобусов до троллейбусов и трамваев. В конце декабря 2018 года на сайте мэрии был опубликован обновлённый вариант документа о планировании регулярных перевозок в городе Нижнем Новгороде, который базировался на результатах научно-исследовательской работы по разработке комплексной транспортной схемы до 2030 года. Однако в начале 2019 года жители Нижнего Новгорода попросили мэра Владимира Панова восстановить ряд ранее отменённых маршрутов общественного транспорта и прекратить эту практику в будущем.