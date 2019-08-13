Новосибирск, , 14:15 — REGNUM

За семь месяцев текущего года в Новосибирске произошло 2,5 тыс. пожаров. Об этом ИА REGNUM сообщили в департаменте по чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работе мэрии города.

По официальным данным, за это время на пожарах погибли 20 новосибирцев, травмировано — 94 человека.

Для сравнения, за аналогичный период 2018 года погибли 24 человека, были травмированы — 86.

Тем временем, количество пожаров в жилом секторе, по сравнению с 2018 годом снизилось на 9% (в 2019 году — 247 пожаров, в 2018 году — 270). А вот рост количества пожаров наблюдается в общежитиях (в 2019 году — девять пожаров, в 2018 году — два).

Чаще всего пожары в Новосибирске происходят из-за неосторожного обращения с огнём — 2 138 случаев (85% от общего количества). На них погибли 11 человек.