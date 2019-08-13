Донецк, 13 августа 2019, 14:18 — REGNUM
Украинские силовики устроили пожар на передовом пункте управления (ППУ) 92-й бригады ВСУ в населённом пункте Авдеевка, чтобы скрыть следы разворовывания имущества, заявил 13 августа во время брифинга начальник пресс-службы Народной милиции ДНР, майор Даниил Безсонов.
Безсонов отметил, что пожар могли устроить для того, чтобы скрыть недостачу имущества на складах.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинские силовики применили на юге ДНР гаубицы калибра 122 мм, выпустив за сутки 24 снаряда.
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