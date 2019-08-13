Донецк, , 14:18 — REGNUM

Украинские силовики устроили пожар на передовом пункте управления (ППУ) 92-й бригады ВСУ в населённом пункте Авдеевка, чтобы скрыть следы разворовывания имущества, заявил 13 августа во время брифинга начальник пресс-службы Народной милиции ДНР, майор Даниил Безсонов.

«Причиной пожара послужил разрыв газового баллона во время проведения строительных работ. Важно отметить, что в результате возгорания, которое оккупанты смогли потушить только через четыре часа, был уничтожен радар станции артиллерийской разведки AN/TPQ-36, поставленный ранее в Украину из США», — рассказал он.

Безсонов отметил, что пожар могли устроить для того, чтобы скрыть недостачу имущества на складах.

«Однако огонь вышел из-под контроля и уничтожил американскую станцию контрбатарейной борьбы», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинские силовики применили на юге ДНР гаубицы калибра 122 мм, выпустив за сутки 24 снаряда.

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