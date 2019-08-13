Великий Новгород, , 13:54 — REGNUM

Прокуратура Новгородской области начала проверку соблюдения федерального законодательства органами власти и дорожниками региона при ликвидации последствий сильных дождей, разрушивших дороги и подтопивших приусадебные участки в пяти районах области. Как сообщили ИА REGNUM в ведомстве, 14 августа прокуроры также проведут выездные приёмы граждан в Марёво и Демянске.

«На приём могут обратиться граждане, чьи права нарушены вследствие произошедших подтоплений, в том числе по вопросам ненадлежащего оказания им помощи», — заявили в прокуратуре.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 августа в Окуловском, Демянском, Валдайском, Марёвском и Холмском районах размыло дороги, а также подтопило жилые дома и приусадебные участки. К вечеру 12 августа вода оставалась на 52 приусадебных участках, оставался непроезжим один участок дороги, разрушены три моста. К пяти населённым пунктам добраться можно только пешком, в них проживает 20 человек. В Марёвском и Демянском районе введён режим чрезвычайной ситуации.

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