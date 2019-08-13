Нижневартовск, Югра, , 13:40 — REGNUM

В Нижневартовском районе Югры задержан мужчина, выловивший более 30 особей сибирского осетра, занесённого в Красную книгу РФ. Таким образом он нанёс ущерб биологическим ресурсам страны в размере 3,6 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в УМВД России по ХМАО.

Улов на 3,6 млн рублей Пресс-служба УМВД России по ХМАО

Установлено, что задержанный полицейскими злоумышленник при помощи сети выловил десять особей сибирского осетра. Он был задержан при погрузке пойманной рыбы в свой автомобиль. В ходе обыска по месту жительства у задержанного обнаружили ещё 23 особи ценной рыбы. Также изъяты две металлические банки с бездымным охотничьим порохом общей массой более 280 граммов.

По факту возбуждены уголовные дела по ст. 222 («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов») и 258.1 («Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов») УК РФ.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее югорские правоохранители задержали двух мужчин, которые незаконно добыли стерляди и сибирского осетра на 1,5 млн рублей.

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