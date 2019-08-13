Ульяновск, , 13:21 — REGNUM

В Ульяновском районе возбуждено уголовное дело по факту предоставления поддельного вузовского диплома при трудоустройстве на пост начальника отдела в администрации. Об этом сообщает прокуратура Ульяновской области.

По данным надзорного ведомства, в июне 2018 года фигурант уголовного дела был назначен начальником отдела строительства администрации Ульяновского района. Установлено, что при трудоустройстве предъявлен диплом Ульяновского государственного технического университета по специальности «Промышленное и гражданское строительство». При этом правоохранительными органами установлено, что данный диплом вузом злоумышленнику не выдавался.

«Более того, руководство работодателя, зная об этом, соответствующую информацию в правоохранительные органы не направляло и мер по расторжению трудового договора не принимало», — говорят в прокуратуре.

Глава администрации района внесено представление. По материалам прокурорской проверки следственными органами возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 327 УК РФ («Использование заведомо поддельного официального документа»). В настоящее время указанное лицо уволено.

Как сообщало ИА REGNUM, в прошлом году в Ульяновской области в связи с утратой доверия уволен глава администрации Барышского района. Генпрокуратура тогда отмечала, что чиновник заключал договоры с фирмами, учредителями которых являлись его родственники, не уведомив об этом работодателя и не приняв мер по предотвращению конфликта интересов.

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