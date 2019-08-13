Нью-Дели, , 13:29 — REGNUM

Наводнения в Индии унесли жизни более 200 человек, 53 человека числятся пропавшими без вести. Об этом 13 августа сообщило индийское новостное издание NDTV Кхабар.

Согласно официальным данным, общее число пострадавших от наводнений на западе Индии превысило 1,2 млн человек. В наибольшей степени пострадали штаты Керала, Карнатака, Махараштра и Гуджарат. К спасательным работам были привлечены военнослужащие сухопутных войск и военно-воздушных сил Индии. В одной лишь Керале спасатели эвакуировали более 250 тысяч местных жителей, которые были размещены в специальных укрепленных лагерях. Соответствующий показатель для Карнатаки составил 580 тысяч человек. Ситуация осложняется многочисленными оползнями, вызванными обширным затоплением территории. В северных штатах Уттаракханд, Джамму и Кашмир девять местных жителей погибло в результате оползней, вызванных проливными дождями.

Тем не менее, местные власти утверждают, что ситуация постепенно нормализуется и вода начинает спадать. Спасателям удалось частично расчистить федеральные магистрали и открыть дороги для грузовиков с предметами первой необходимости. Было восстановлено движение по трассам Мумбаи-Бенгалуру, а также Кохалпур-Белгаум.