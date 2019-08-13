Карачи, Пакистан, 13 августа 2019, 12:54 — REGNUM
В пакистанском Карачи четверо братьев задохнулись от угарного газа, используя генератор для отопления, об этом 13 августа сообщает Geo TV.
Погибшие мужчины были выходцами из провинции Белуджистан, они приехали в Карачи на заработки.
По предварительным данным, братья погибли после того, как пошли спать, оставив генератор включенным, что и привело к трагическим последствиям.
Необходимость использования устройства для обогрева помещения было вызвано отключением отопления в Карачи. В нескольких районах города не было электричества после обильных осадков.
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