Сидней, Австралия, , 12:45 — REGNUM

Вооруженный ножом мужчина напал на прохожих в австралийском Сиднее, от ранений скончалась женщина. Еще одна пострадавшая доставлена в больницу, сообщает канал 7 News.

Злоумышленник ранил женщину в область шеи. Ранения другой пострадавшей не угрожают жизни.

Отмечается, что нападавший вел себя неадекватно, он бегал по улице, запрыгивал на автомобили и кричал. Задержать его помогли прохожие, они прижали мужчину к земле ящиком из-под продуктов и стульями. Затем на место подоспела полиция.

Нападавший, предположительно, сбежал из психиатрической клиники. В его доме в пригороде Марайонг работает полиция.

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