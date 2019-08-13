Рязань, , 12:44 — REGNUM

Мусорный полигон площадью 1 000 кв. м загорелся в районе Химволокна на Ряжском шоссе под Рязанью вечером 12 августа. Неприятный запах, едкий дым достигли областного центра.

Сообщение о возгорании поступило 12 августа в 20:25. По данным регионального управления МЧС, пожар удалось локализовать, на месте работали три пожарных расчёта, две поливомоечные машины и экологическая лаборатория.

В настоящее время на месте работают два пожарных расчёта. Угрозы распространения огня нет, открытого горения не наблюдается.