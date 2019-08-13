Бор, Нижегородская область, , 12:29 — REGNUM

На Бору в затоне Сибирский загорелся трёхпалубный теплоход «Святая Русь». Сообщение о возгорании поступило в 11:40 на единый номер спасения, сообщили ИА REGNUM в управлении МЧС по региону.

Пожарные выехали на тушение по второму рангу.

Уточняется, что пассажиров на теплоходе не было. Предполагаемая площадь возгорания составила 50 кв метров. Судно не эксплуатируется с 2018 года. В настоящее время информация по происшествию уточняется.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июня в Татарии произошло возгорание на борту пассажирского теплохода «Василий Чапаев». Как стало известно, в машинном отделении судна загорелся силовой кабель. В результате инцидента никто не пострадал. В момент возгорания на теплоходе находились 129 пассажиров и 42 члена экипажа.