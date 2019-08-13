Москва, , 12:59 — REGNUM

В Москве задержан подозреваемый в совершении хулиганских действий в одном из дворов на улице Стромынка. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по городу Москве.

Сотрудники правоохранительных органов района Сокольники установили, что 27-летний приезжий устроил стрельбу в землю после оказанной ему парикмахерской услуги, которой он остался недоволен и за которую отказался платить.

«По результатам проведённой экспертизы установлено, что изъятый у злоумышленника предмет является охолощенным сигнальным пистолетом Макарова», — уточнили в ведомстве.

В настоящий момент по данному факту возбуждено уголовное дело в соответствии со статьей 213 УК РФ «Хулиганство». Фигуранту дела избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Уточняется, что пострадавших в результате выстрелов нет.