Исламабад, , 14:06 — REGNUM

Полиция Карачи (столица пакистанской провинции Синд) сообщила, что жертвами наводнения в мегаполисе стали по меньшей мере одиннадцать человек, включая одного ребенка.

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, наводнение, охватившее несколько районов многомиллионного портового города, экономической столицы Пакистана, вызвано муссонными дождями и отсталостью системы водоотведения. Рейнджеры полиции, а также силы ВМС Пакистана занимаются эвакуацией жителей пострадавших районов, а также проводят мероприятия по борьбе с последствиями наводнения.

Премьер-министр Пакистана Имран Хан отдал распоряжение всем муниципальным чиновникам Карачи, а также членам местного законодательного собрания не покидать город в праздники (Курбан-байрам и День независимости Пакистана), чтобы оказать необходимую помощь пострадавшим.

На данный момент полиция сообщила об 11 погибших. Девятеро стали жертвами поражения током из-за разрушения линий электропередач. Двое погибли под обломками обвалившейся кровли.