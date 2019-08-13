Гайнский район, , 12:24 — REGNUM

В Пермском крае из-за сильных дождей возник подъем уровня воды в водоемах, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГУ МЧС по региону

Возникла угроза подтопления той территории поселка Сейва, которая находится в низине. Спасатели просят население сохранять спокойствие и информировать о подтоплении жилых домов.

Стоит отметить, ранее ведомство прогнозировало, что из берегов выйдет река Лопва, что чревато подтоплением для поселка Юрла.

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