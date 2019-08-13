с. Межводное, 13 августа 2019, 12:21 — REGNUM
В Черноморском районе Крыма обнаружили тело дайвера, правоохранители выясняют обстоятельство его смерти. Об этом 13 августа ИА REGNUM сообщили в пресс-службе МЧС по РК и Севастополе.
Как сообщало ИА REGNUM, в начале августа в Севастополе погибли действующая чемпионка, а также вице-чемпионка мира по кикбоксингу Фатима Жагупова и Элина Гисмеева. Девушки отправились купаться в шторм в необорудованном для этого месте.
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