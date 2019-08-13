с. Межводное, , 12:21 — REGNUM

В Черноморском районе Крыма обнаружили тело дайвера, правоохранители выясняют обстоятельство его смерти. Об этом 13 августа ИА REGNUM сообщили в пресс-службе МЧС по РК и Севастополе.

«Накануне вечером поступило сообщение, что в селе Межводное на скалах пропал дайвер. Спасатели обследовали береговую линию и обнаружили в труднодоступном месте тело пропавшего. По данному происшествию ведётся расследование», — уточнили в МЧС.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале августа в Севастополе погибли действующая чемпионка, а также вице-чемпионка мира по кикбоксингу Фатима Жагупова и Элина Гисмеева. Девушки отправились купаться в шторм в необорудованном для этого месте.

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