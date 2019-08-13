Иркутск, , 12:09 — REGNUM

Гидрологическая обстановка в терпящем бедствие от наводнения Приангарье продолжает оставаться напряжённой. По данным ГУ МС по Иркутской области, 14 августа в регионе ожидаются ливневые дожди, грозы.

«14 — 15 августа на реке Уде в районе поселка Октябрьский, на реке Бирюсе на участке Бирюсинск — Шиткино ожидается повышение уровней воды на 80 — 150 см, на реке Ие в районе города Тулуна — на 10 — 30 см», — сказано в официальном сообщении спасателей.

Напомним, наводнение в Иркутской области началось после проливных дождей 26 июня. Реки вышли из берегов и подтопили более 100 населённых пунктов, пострадавшими признаны около 45 тысяч человек. С 30 июля в регионе началась вторая волна паводка, вновь пострадали Тулун и Нижнеудинск.