Багдад, , 12:03 — REGNUM

На оружейном складе шиитского ополчения «Хашд аш-Шааби» в столице Ирака, городе Багдад произошел мощный взрыв. Об этом 13 августа сообщает Reuters.

В социальных сетях было распространено соответствующее видео, на котором запечатлены клубы черного дыма, а также жители, поддавшиеся панике.

По данным издания, на складе хранились ракеты ближнего радиуса действия, а также прочее серьезное вооружение. В результате взрыва некоторые изделия детонировали и разлетались по окрестным районам.

Причины инцидента пока неизвестны, местные полицейские уже приступили к расследованию. В результате происшествия пострадали местные жители, в том числе и дети. Ранения характеризуются как легкие, погибших нет.

По одной из версий, причиной взрыва могла стать экстремально высокая температура: в Багдаде она достигает в эти дни 46 градусов, кроме того, боеприпасы могли храниться без соблюдения мер безопасности.

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