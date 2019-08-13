Гыда, Ямало-Ненецкий АО, , 11:58 — REGNUM

На Ямале за убийство односельчанина перед судом предстанут четверо жителей Гыды. Они нанесли человеку не менее 84 ударов ножом и отвёрткой, и добивали его стеклянной бутылкой, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО.

Следствием установлено, что в ночь на 8 августа 2018 года в селе Гыда Тазовского района четверо молодых людей 2000 и 1998 годов рождения при совместном распитии спиртных напитков задумали убить присутствующего в квартире односельчанина.

Зачинщик нанёс потерпевшему ногой удар в голову, а затем, передавая друг другу отвёртку и нож, они по очереди нанесли мужчине не менее 84 ударов в жизненно важные органы. Добивали жертву стеклянной бутылкой.

После преступления обвиняемые решили похитить водку из склада местного предпринимателя. Сперва они пытались взломать стену склада, потом сорвали навесной замок на двери и проникли внутрь. Однако владелец склада спугнул их своим появлением.

Обвиняемые были задержаны 11 августа 2018 года. Их коллективную причастность удалось установить по фотографиям, которые были сняты на телефон в день преступления. В ходе предварительного следствия молодые люди дали признательные показания.

Сейчас их обвиняют по п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство, совершённое группой лиц по предварительному сговору») и ч. 3 ст. 30, п. «а, б» ч. 2 ст. 158 УК РФ («Покушение на кражу, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в хранилище»).

Дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд ЯНАО для рассмотрения по существу.