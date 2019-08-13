Анкара, , 11:54 — REGNUM

В Турции на острове Мармара полыхают лесные пожары. Возгорание началось в районе населённого пункта Местанага. Затем огонь быстро распространился и перекинулся на лес. Об этом сообщает турецкая газета Sabah.

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К тушению возгорания были привлечены пожарные бригады столичного муниципалитета Балыкесира, муниципалитет острова и региональное управление лесного хозяйства, а также три вертолёта.

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По данным издания, в результате пожара пострадали четверо пожарных и несколько граждан. Из-за возгорания в населённых пунктах сгорели два дома, около 60 домов были эвакуированы.

Из-за масштабных лесных пожаров турецкие пляжи заволокло дымом. Огонь подобрался близко к отелям и прибрежным кафе. Туристов эвакуируют.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате лесных пожаров на северо-западе Турции в июне 2019 года было уничтожено порядка 10 гектаров земли. Из-за сильных порывов ветра очаг возгорания очень быстро распространялся, пожарные служащие боролись с огнём на протяжении трёх часов, чтобы его локализовать.