Лондон, , 12:52 — REGNUM

Группа протестующих, которые выступают «против изменения климата», облили красной краской здание посольства Бразилии в Лондоне во вторник, 13 августа, в знак протеста «против нанесенного ущерба тропическим лесам Амазонки и насилия в отношении коренных народов, живущих там». Об этом передает агентство Reuters.

«Вооружившись» краской, двое активистов движения «Восстание против вымирания» забрались на стеклянный навес над входом в посольство и «красили» фасад, а двое других мазали окна.

По всему фасаду здания можно было увидеть красные отпечатки ладоней и красные полосы, а также лозунги — «нет больше автохтонной крови» и «за дикую природу».

Активисты заявили, что протест приурочен к проведенному во вторник, 13 августа, женскому маршу автохтонного населения Бразилии, и что аналогичные акции проходят в бразильских посольствах в Чили, Португалии, Франции, Швейцарии и Испании.