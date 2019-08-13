Нижняя Салда, 13 августа 2019, 11:39 — REGNUM
Надзорные органы организовали проверку в связи с нападением на детей в Нижней Салде бродячей собаки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
Как сообщало ИА REGNUM, инцидент в Нижней Салде произошёл 10 августа на улице Ломоносова. Бродячая собака напала на четырехлетнего мальчика и 12-летнюю девочку. В результате оба ребёнка получили травмы лица и были доставлены в больницу, где им наложили швы и поставили профилактические прививки.
Читайте ранее в этом сюжете: В Свердловской области бродячая собака травмировала двоих детей