Нижняя Салда, , 11:39 — REGNUM

Надзорные органы организовали проверку в связи с нападением на детей в Нижней Салде бродячей собаки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

«В ходе надзорных мероприятий прокуратура проверит соблюдение требований законодательства в части организации и осуществления своевременного отлова, содержания, транспортировки безнадзорных животных на территории городского округа Нижняя Салда», — уточнили в пресс-службе прокуратуры.

Как сообщало ИА REGNUM, инцидент в Нижней Салде произошёл 10 августа на улице Ломоносова. Бродячая собака напала на четырехлетнего мальчика и 12-летнюю девочку. В результате оба ребёнка получили травмы лица и были доставлены в больницу, где им наложили швы и поставили профилактические прививки.

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