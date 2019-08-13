Красноярск, , 11:37 — REGNUM

Ситуация с природными пожарами в Сибири не улучшается, растёт площадь так называемых пожаров-отказников. Именно из-за того, что очаги в труднодоступных районах не стали тушить вовремя, они охватили миллионы гектаров лесов. Любопытное наблюдение по этому поводу озвучили в Гринпис:

Лесной пожар Иван Шилов © ИА REGNUM

«По спутниковым данным ИСДМ-Рослесхоз сегодня площадь действующих лесных пожаров составляет 5,4 млн га. Это максимум с начала года. В официальной сводке Авиалесоохраны фигурирует другое число — 3 млн га. При этом тушат сегодня лишь 283,2 тыс. га (9% от действующих пожаров)».

По мнению общественников, есть все основания полагать, что 2019 год может стать рекордным по площади лесных пожаров.

«Лесные пожары вносят колоссальный вклад в изменение климата. С учётом возросших площадей, он составит более 225 млн тонн углекислого газа. Это сопоставимо с выбросами 49 млн автомобилей за год», — приводят данные зоозащитники.

Напомним, лесные пожары в Сибири начались ещё весной, вместе с резким потеплением, не потушенными палами и сухими грозами. Их масштабному распространению на миллионы гектаров способствовала законодательная норма, позволяющая не тушить очаги, находящиеся в труднодоступной местности и в дали от населённых пунктов. О причинах в расхождении данных по природным пожарам рассказывал ранее советник руководителя Рослесхоза Александр Агафонов:

«Площади указаны большие. Но спутник может видеть только инфракрасное излучение, гореть может подстилка, может подгорать лес, тепловые массы поднимаются вверх, есть движение. То есть спутник показывает все тепловые массы, которые перемещаются. Так что данные расходятся. Объективно можно говорить, когда спутник высокого разрешения пролетает и смотрит, что сгорело, лесники проходят и определяют границы», — заявлял чиновник.

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Напомним, по данным МБУ «Авиалесохрана», за последние сутки площадь лесных пожаров, которые не будут потушены в России, увеличилась на 50 тысяч гектаров и на 13 августа составила 2 797 294 га.

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