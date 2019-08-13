Элиста, , 11:31 — REGNUM

Пятерых жителей Калмыкии унесло течением Волги во время купания, четверых удалось спасти, пятого ищут. Следственные органы начали доследственную проверку, сообщила 13 августа пресс-служба СУ СКР по Республике Калмыкия.

По предварительным данным, 12 августа в посёлке Цаган-Аман Юстинского района пятеро человек, в том числе двое несовершеннолетних, вошли купаться в Волге, в месте, где купание запрещено. Сильным течением всех купающихся вынесло на середину реки. Тонущих людей заметили местные жители, плывшие в тот момент на лодке. Четверых удалось вытащить из воды. 16-летнего жителя поселка Эрдниевский спасти не удалось.

До настоящего времени местонахождение подростка не установлено. Поиски его с участием сотрудников правоохранительных органов, а также местных жителей, продолжаются.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровске в реке Амур в начале августа утонул 13-летний мальчик. Ранее 11-летний житель приморского Артёма утонул во время купания в карьере с водой.