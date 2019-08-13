Сургут, Югра, , 11:52 — REGNUM

В Югре выявлен новый эпизод преступной деятельности должностных лиц казённого учреждения ХМАО «Бюро судебно-медицинская экспертиза». На этот раз речь идёт о взятке при госконтракте, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР по ХМАО.

По версии следствия, в конце декабря 2016 года заместитель начальника по экономическим вопросам бюро передала начальнику по хозяйственным вопросам данного учреждения денежные средства в размере 40 тысяч рублей за бездействие при заключении государственного контракта и приёмке работ у бизнесмена, выполнявшего ремонт в сургутском филиале.

По факту возбуждено уголовное дело ч. 3 ст. 291 УК РФ («Дача взятки должностному лицу»).

Ранее было отправлено в суд дело бывшего заведующий отделением бюро судебно-медицинской экспертизы города Нягани, которого обвиняют во взятках и мошенничестве.

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