Чикаго, США, , 11:42 — REGNUM

В городе Чикаго (США) сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, подозреваемого в стрельбе около медицинского центра Jesse Brown VA. Об этом, как передает DailyMail, сообщил 13 августа представитель городской полиции Том Ахерн.

По его словам, подозреваемый взят под стражу у входа в больницу в районе Уэст-Сайд, в результате происшествия никто не пострадал.

Ахерн добавил, что сотрудниками полиции произведено изъятие винтовки, из которой, предположительно, стрелял мужчина. Следователи пока не установили мотив противоправных действий подозреваемого.

Другие подробности пока неизвестны.