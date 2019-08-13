Мумбаи, Индия, , 11:12 — REGNUM

В Индии школьный автобус упал в речной канал. Инцидент произошёл сегодня утром, 13 августа, около семи часов в округе Палгхар штата Махараштра, примерно в 100 км от Мумбаи. Об этом сообщает издание International Business Times.

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В результате ДТП пострадали по меньшей мере 49 учащихся. Известно, что автобус ехал по дороге, когда транспортное средство занесло. Как сообщили в полиции, водитель не справился с управлением, так как пытался спасти женщину, которая внезапно появилась перед автобусом.

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Все пострадавшие были доставлены в ближайшую больницу.

Как сообщало ИА REGNUM, только в начале 2019 года в Индии произошли две подобных аварии. Так, 5 января школьный автобус сорвался в ущелье в штате Химачал-Прадеш на севере Индии. В результате погибли семь человек — водитель и шестеро детей, ещё одиннадцать получили травмы.

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