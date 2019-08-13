Иркутск, , 11:09 — REGNUM

Авиакомпания «СиЛА» объявила о переносе нескольких рейсов из-за неисправности самолётов. На официальном сайте перевозчика сказано, что речь идёт о четырёх рейсах из Иркутска — в Усть-Кут и Казачинское и обратно, а также обо всех рейсах из Новосибирска и Красноярск в Горно-Алтайск и обратно.

Известно, что в авиапарке копании находятся семь самолётов. Это пять Ан-28 и два L-410-UVP-E20, которые эксплуатируются с февраля 2018 года.

Напомним, ООО «СиЛА» это авиапредприятие, базирующееся в Магадане, создано в 2008 году. В 2014 году получило сертификат эксплуатанта для осуществления коммерческих перевозок. Офис авиакомпании находится в Иркутске.