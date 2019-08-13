Нижняя Салда, , 11:11 — REGNUM

В свердловской Нижней Салде дикая собака искусала двоих детей. В результате инцидента пострадали 12-летняя девочка и четырёхлетний мальчик.

Как сообщили изданию «Новый день» в прокуратуре Свердловской области, инцидент произошёл 10 августа на улице Ломоносава. Безнадзорная собака сначала напала на девочку, а затем на малыша. Прибывшие на место сотрудники полиции пытались нейтрализовать агрессивное животное, но собака убежала.

Оба ребёнка были доставлены в больницу. Девочке зашивали рану на лице. У мальчика более серьёзные травмы на лице и ему наложили 38 швов. Обоим детям поставлены профилактические прививки.

Отметим, что по факту получения детьми травм надзорные органы проводят проверку.