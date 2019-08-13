Ярославль, , 11:05 — REGNUM

13 августа около 05.55 на 291 километре федеральной автодороги «М-8» Москва — Архангельск в результате дорожно-транспортного происшествия погиб человек. Об этом сообщает официальный сайт УМВД по Ярославской области.

Последствия ДТП в Ярославской области 76.мвд.рф

Недалеко от деревни Андроники столкнулись автомобиль «Ивеко» и грузовик «Вольво» с полуприцепом. После столкновения «Ивеко» врезался в «Ленд Ровер».

В результате ДТП водитель автомобиля «Ивеко», мужчина 1956 года рождения, скончался на месте. На место происшествия выезжали сотрудники ГИБДД, следственно-оперативная группа, МЧС, медики. По факту аварии проводится проверка.