Анкара, , 11:05 — REGNUM

Вооруженные силы Турции «нейтрализовали» двух членов Рабочей партии Курдистана (РПК) во время спецоперации на севере Ирака, об этом 13 августа сообщает Anadolu Ajansi.

Авиаудар был нанесен турецкими ВВС в регионе Метина в рамках спецоперации «Коготь», которая началась 27 мая 2019 года.

Целью кампании является устранение влияния повстанцев на территории Ирака, где они имеют базы и склады с оружием.

Атака последовала после заявлений лидера Иракского Курдистана Масуда Барзани о том, что РПК ответственна за страдания местного населения, вызванные бомбардировками турецкой авиации.

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