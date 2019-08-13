Луганск, 13 августа 2019, 11:01 — REGNUM
За минувшие сутки украинские вооружённые формирования три раза обстреляли территорию ЛНР, заявили в Народной милиции ЛНР, сообщается на сайте оборонного ведомства.
ВСУ применили крупнокалиберные пулемёты и стрелковое оружие.
Нарушения зафиксированы в районе населённых пунктов Золотое-5, Нижнее Лозовое и Сокольники.
Данных о жертвах и разрушениях нет.
Как сообщил представитель Народной милиции ЛНР, ранее группа украинских снайперов подорвалась на минах в районе посёлка Рассадки. Один боевик погиб.
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