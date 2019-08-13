Луганск, , 11:01 — REGNUM

За минувшие сутки украинские вооружённые формирования три раза обстреляли территорию ЛНР, заявили в Народной милиции ЛНР, сообщается на сайте оборонного ведомства.

ВСУ применили крупнокалиберные пулемёты и стрелковое оружие.

Нарушения зафиксированы в районе населённых пунктов Золотое-5, Нижнее Лозовое и Сокольники.

Данных о жертвах и разрушениях нет.

Как сообщил представитель Народной милиции ЛНР, ранее группа украинских снайперов подорвалась на минах в районе посёлка Рассадки. Один боевик погиб.

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