Бишкек, 13 августа 2019, 10:56 — REGNUM
Во время произошедших в Киргизии 7−8 августа беспорядков пострадали 139 человек, сообщили 13 августа в пресс-служба министерства здравоохранения республики.
«На сегодняшний день количество обратившихся за медпомощью в результате беспорядков составило 139 человек», — цитирует ТАСС представителя пресс-службы.
Как сообщало ИА REGNUM, 7 августа, спецназ «Альфа» госкомитета нацбезопасности Киргизии предпринял безуспешную попытку взять штурмом дом бывшего президента Алмазбека Атамбаева.
Сторонники Атамбаева смогли отстоять резиденцию экс-главы государства и не дали спецслужбам арестовать его. На следующий день, 8 августа, Атамбаев сам сдался силовикам, так как противостояние принимало всё более ожесточенный характер.
Читайте также: Штурм резиденции экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева