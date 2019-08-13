Краснодар, , 10:54 — REGNUM

Пять пострадавших госпитализированы после массового ДТП под Новороссийском Краснодарского края. Предполагаемый виновник — водитель автобуса — с места аварии скрылся, но позже был задержан.

По информации краевого управления МВД, авария на автодороге Краснодар — Верхнебаканский в районе поселка Горный произошла около 20:00 12 августа. По предварительным данным, водитель автобуса Neoplan допустил боковое столкновение с Daewoo, автомобиль отбросило на встречную полосу движения, где он столкнулся с КамАЗом. После этого грузовик перевернулся и столкнулся с ВАЗ-2107. Водитель автобуса с места ДТП скрылся, но был установлен и задержан сотрудниками полиции, сообщили «Кубанские новости».

В результате аварии травмы получили водитель и три пассажира ВАЗ, в том числе шестилетний ребенок, а также водитель большегруза.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вечером 7 августа на трассе под Новороссийском в результате столкновения экскурсионного автобуса и внедорожника погибли три человека, еще 44 были госпитализированы.