Иркутск, , 10:50 — REGNUM

Власти Тулуна — одного из наиболее пострадавших от мощнейшего наводнения городов Иркутской области — не спешат восстанавливать разрушенную паводком инфраструктуру, несмотря на предоставленные финансы. Такой вывод сделала иркутская прокуратура по итогам проверки законодательства при подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к предстоящему отопительному сезону.

В официальной информации надзорного ведомства по этому поводу сказано, что результате наводнения на территории Тулуна были повреждены объекты жилищно-коммунального хозяйства: водозабор, котельные, канализационно-насосные станции, сети тепло‑ и водоснабжения. Но выделенные из областного бюджета денежные средства осваиваются не достаточно эффективно, проведение отдельных работ по восстановлению объектов жилищно-коммунального хозяйства не всегда своевременно.

Мэру города Тулуна Юрию Карих внесено представление об устранении нарушений.

Как уже сообщало ИА REGNUM, наводнение в Тулуне началось с ночь на 27 июня, а 30 июля последовала вторая волна паводка. Порядка 500 домов признаны непригодными для проживания.

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