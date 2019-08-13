Чебоксары, , 10:45 — REGNUM

В Чувашии возбуждено очередное уголовное дело по факту дачи взятки. Фигурантом уголовного дела стал заведующий одного из ветеринарных участков Комсомольского района, сообщил ИА REGNUMстарший помощник руководителя следственного управления СКР по Чувашии Олег Дмитриев.

Следствие полагает, что 6 августа 2019 года в Комсомольском районе злоумышленник попытался передать 50 тыс. рублей полицейскому. В управлении полагают, что средства предназначались за непринятие мер по проверке сообщения о подделке ветеринарных справок, а также законного и обоснованного процессуального решения. В ведомстве отмечают, что полицейский от взятки отказался.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ («Покушение на дачу взятки»). Детали происшествия устанавливаются.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее под уголовное преследование попали два бывших сотрудника государственной службы по тарифам и конкурентной политике Чувашии: экс-начальник одного из отделов и её подчинённая. По версии следствия, с декабря 2017 года по апрель 2019 года подозреваемые получали взятки от двух лиц, который действовали в интересах трех коммерческих организаций в сфере электроснабжения. Следствие полагает, что общий размер взяток превысил 4 млн рублей.

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