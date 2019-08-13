Оренбург, , 10:31 — REGNUM

В Оренбурге злоумышленники дважды пытались поджечь иномарку Toyota Corolla. Вторая попытка зафиксирована в ночь на 9 августа, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по Оренбургской области.

По данным ведомства, в обоих случаях поджог и покушение на него совершались на ул. Поляничко. Первая попытка осуществлялась 11 июля. Поджог зафиксировали видеокамеры. Двое мужчин облили машину жидкостью и подожгли.

Ведется розыск злоумышленников. По версии правоохранителей, к поджогу может быть причастен знакомый хозяйки сгоревшей машины. Не исключается то, что свои действия мужчина совершал в отместку.