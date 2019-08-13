Алапаевск, Свердловская область, , 10:36 — REGNUM

В Свердловской области в результате дорожно-транспортного происшествия на автодороге из Верхней Синячихи до Ирбита погиб водитель автомобиля «Лада». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

Автомобил, в котором помимо водителя находились три пассажира вылетел в кювет и перевернулся. В результате аварии водитель получил тяжёлые травмы и был доставлен в больницу Алапаевска, но к сожалению, скончался.

В ходе выяснения обстоятельств ДТП установлено, что управлявший автомобилем мужчина, ранее был лишён водительских прав. Тем не менее ему управление передала хозяйка «Лада», которая также находилась в машине в момент ДТП.

В отношении владелицы автомобиля составлен административный протокол.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области с 9 по 11 августа на дорогах региона были задержаны 170 водителей без прав на управление автомобилем, при этом выяснилось, что из них 22 нарушителя были лишены прав.

Читайте ранее в этом сюжете: В Свердловской области за три дня задержали 170 водителей без прав