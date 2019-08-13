Красноярск, , 10:25 — REGNUM

Площадь лесных пожаров в российских регионах, по которым проводились работы по активному тушению, сократилась за сутки до 266,4 тыс. га. Об этом сообщает 13 августа пресс-служба Федерального агентства лесного хозяйства.

На начало суток в России действовало 159 таких лесных пожаров, в минувшие сутки еще 49 пожаров на площади около 6 тыс. га были ликвидированы. Уточняется, что 61 пожар на площади в 135 тыс. га действовал в Красноярском крае, 54 пожара на площади около 122 тыс. га — в Иркутской области.

С пожарами борются около 3,9 тыс. человек, задействовано более 470 единиц техники и 60 воздушных судов.

В труднодоступных и удаленных районах действуют еще 300 пожаров на площади, пройденной огнем, около 2,8 млн га. Режим ЧС действует в Иркутской области, Якутии и Красноярском крае, а также — частично — в Бурятии.

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