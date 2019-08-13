Благовещенск, , 10:33 — REGNUM

Вода полностью оставила все ранее подтопленные дома в Приамурье, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В правительстве области сообщили, что по состоянию на 13 августа в Приамурье не осталось подтопленных домов. К этому дню остаются подтопленными 194 приусадебных участка. Эвакуированными остаются 2 123 жителя районов, подвергшихся подтоплению, среди них 718 детей. Большинство людей размещено у родственников, только 42 человека проживают в пункте временного проживания.

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Как сообщало ИА REGNUM, в результате наводнения в Амурской области было подтоплено 69 населённых пунктов, ущерб от наводнения по предварительным данным составил 3,5 млрд рублей.