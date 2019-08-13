п. Нижний Ингаш, , 10:18 — REGNUM

Трагедией закончилась прогулка восьмилетнего мальчика во дворе многоквартирного жилого дома, расположенного в посёлке Нижний Ингаш Красноярского края. Как сообщает сегодня, 12 августа, региональное СУ СК РФ, в какой-то момент ребёнок облокотился на одну из кирпичных колон, державшую козырек подвала, но она обрушилась, причинив ребенку травмы.

В Нижнеингашскую районную больницу мальчик поступил накануне вечером, 12 августа, в тяжелом состоянии, и несмотря на все усилия врачей, скончался через несколько часов после ЧП. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому раю проводится проверка.