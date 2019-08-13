Петропавловск-Камчатский, , 10:22 — REGNUM

На Камчатке совершил жесткую посадку вертолёт МИ-8. На борту находились 25 человек, один пострадал, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Вертолёт совершил жёсткую посадку в районе горы Дзензур. Воздушное судно совершало полёт по маршруту посёлок Козыревск — Долина гейзеров.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 июля 2019 года в Кроноцком заповеднике Камчатки совершил жесткую посадку вертолёт МИ-8. Он также выполнял рейс в Долину гейзеров, но из посёлка Майский. Пассажиры и пилоты не пострадали.