Шри-Джаяварденепура-Котте, , 10:16 — REGNUM

У южного берега острова Шри-Ланка двое туристов из России оказались унесёнными течением в океан. Россиян удалось спасти, сообщает 13 августа новостной портал Adaderana.

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Инцидент произошёл в акватории прибрежного города Матара. На берег пострадавших доставили сотрудники спасательного отряда ВМС Шри-Ланки. В настоящее время их жизни ничего не угрожает.

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По данным регионального департамента метеорологии, сегодня, 13 августа, в юго-западной части острова ожидается ветреная и дождливая погода. Существует высокая вероятность внезапного увеличения скорости ветра до 70−80 км/ч, море в районах, простирающихся от Матары до Поттувила, неспокойно. Рыбакам рекомендовано не рисковать и не выходить в море.

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