Магадан, Магаданская область, , 10:31 — REGNUM

Магаданская область в антилидерах по заболеваемости гепатитом, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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По данным Минздрава РФ первое место в антирейтинге занял Чукотский автономный округ с заболевшими в 3546,2 случаев гепатитом на 100 тыс. населения.

Второе место — Магаданская область — 2068,8 случая на 100 тыс. населения.

В Якутии чуть меньше показатель — 1773,8 случая.

Как сообщало ИА REGNUM, для полной ликвидации вирусного гепатита к 2030 году необходимо затратить 58,7 млрд долларов.