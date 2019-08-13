Посёлок городского типа Лебяжье, Курганская область, , 10:14 — REGNUM

В Зауралье уволили главного врача больницы, где образовался кадровый коллапс. Информация об этом появилась сперва в социальных сетях, затем её подтвердили в региональном департаменте здравоохранения, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, из Лебяжьевской районной больницы почти одновременно уволились два педиатра. Остаются вакантными места и по другим медицинским специализациям. Здешние медики жалуются на низкую заработную плату и нехватку медоборудования.

Директор регионального департамента здравоохранения Лариса Кокорина лично разбиралась в остром кадровом дефиците в данном медучреждении. Было предложено привлекать врачей-педиатров из других районов. Стоматолог будет работать в больнице по совместительству. Нехватку других врачей планируют заполнять за счёт студентов-медиков.

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