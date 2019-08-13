Ростов-на-Дону, , 10:15 — REGNUM

В Ростове-на-Дону осуждён бывший военнослужащий штаба Южного военного округа (ЮВО) за мошенничество и злоупотребление должностными полномочиями. Приговор подполковнику запаса Роману С. вынес Ростовский гарнизонный военный суд — шесть лет лишения свободы. Отбывать наказание экс-офицер будет в исправительной колонии общего режима. Об этом сообщает военное следственное управление СК РФ по ЮВО.

Действовал С. не один, а в составе организованной группы. В течение двух лет — с марта 2012 года по март 2014 года — в отчёты о предоставляемых фирмой «Коллектив-Сервис» услугах по питанию военнослужащих вносились недостоверные сведения. Так, количество выданных военнослужащим продовольственных пайков было завышено более чем на 1,5 млн суточных дач. В результате Минобороны РФ был причинён ущерб на сумму свыше 471 млн рублей.

Свою вину С. признал.

Ранее по этому делу был осуждён майор Владимир Ф. Уголовное дело в отношении полковника Дениса З. приостановлено в связи с временным тяжелым заболеванием обвиняемого.