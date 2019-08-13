Джакарта, , 10:13 — REGNUM

Согласно агентству метеорологии, климатологии и геофизики (BMKG) Индонезии, восемь значительных землетрясений произошли в районе Зондской островной дуги в последнее время, что может предвещать более сильное землетрясение, сообщает информационный портал Detik.

«Конечно, очень сложно ответить на подобный вопрос. Однако результаты мониторинга агентства действительно показывают поразительную группу, связанную с увеличением сейсмической активности на юге Бали и Баньюванги, в зоне Чилакап и Пангандаран, и в Зондском проливе», — заявил журналистам глава подразделения BMKG по землетрясениям и смягчению последствий цунами.

BMKG продолжит мониторинг, сфокусировавшись на этих активных зонах, и будет наблюдать за их закономерностью в пространстве и времени.

Известно, что со 2 по 12 августа 2019 года в этом районе произошло восемь землетрясений магнитудой от 6,9 до 4,0.

Напомним, Зондская островная дуга — вулканическаядугав Индийском океане, которая сформирована столкновениемАвстралийской литосферной плитыс Зондской тектонической плитой.