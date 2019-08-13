Петрозаводск, , 10:17 — REGNUM

В техническом отсеке севшего на мель в Белом море экскурсионного теплохода «Сапфир» обнаружена течь в техническом отсеке. В настоящее время идут работы по устранению течи. Об этом сообщили 13 августа в пресс-службе Северо-Западного следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ.

По факту происшествия в акватории Белого моря проводится доследственная проверка.

Как установлено, теплоход «Сапфир», следуя из порта порта острова Соловки до Беломорского порта, сел на мель в трех милях от города Белогорск.

В момент происшествия на борту судна находилось 125 человек: 121 пассажир, в том числе 10 несовершеннолетних, и четыре члена экипажа. Людей эвакуировали сотрудники МЧС в ночь на вторник, 13 августа. В результате инцидента никто не пострадал.

«На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение», — заявили в СЗСУ на транспорте СК РФ.

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