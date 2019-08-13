Хабаровск, , 09:58 — REGNUM

Хабаровскому краю снова угрожает паводок. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального МЧС, за сутки уровень воды у краевой столицы поднялся на 9 см и к утру 13 августа достиг отметки 558 см при опасном явлении 600 см.

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«По данным Дальневосточного УГМС, в настоящее время гребень паводка на реке Амур смещается от посёлка Нижнеспасское Еврейской автономной области в сторону города Хабаровска», — отметили в пресс-службе чрезвычайного ведомства.

Отмечается, что в течение двух суток ожидается подъём уровня воды на 10−20 см. В настоящее время уже подтоплены девять приусадебных участков. Также во власти стихии находятся более 1,3 тыс. дачных участков на островах Большой Уссурийский, Дачный и Кабельный.

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Ниже по течению Амура у села Елабуга уровень воды уже превысил критическую отметку в 550 см, поднявшись на 21 см до 568 см. В Нанайском районе затопило участок межпоселковой дороги между населёнными пунктами Дубовый Мыс и Гасси.

Как сообщало ИА REGNUM, в ДФО идёт вторая волна паводка. Так, ситуация ухудшается в хабаровском крае. Уровень Амура у Хабаровска растёт, 9 августа он уже достиг отметки 513 сантиметров. Вода начала затапливать дворы в краевой столицы.

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