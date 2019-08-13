Берлин, , 10:08 — REGNUM

Правоохранительные службы Германии задержали мужчину, который подозревается в расистских выкриках в адрес двух женщин и попытке нападения на них. Об этом 13 августа сообщает Anadolu Ajansi со ссылкой на источник в полиции.

По версии сотрудников правоохранительных органов, причиной ненависти со стороны человека в отношении женщин была их речь на турецком языке. Арестованный потребовал от них говорить на немецком, а потом попытался ударить их металлическим предметом.

37-летний дебошир находился в состоянии алкогольного опьянения, его действия были пресечены группой людей, которые передали его сотрудникам правоохранительных органов.

Напомним, праворадикальные взгляды в Германии за последние годы значительно усилились, причиной тому стали последствия прежней миграционной политики со стороны властей.

По данным правозащитных организаций, по меньшей мере три человека ежедневно становятся жертвой ксенофобских настроений в Германии.

Читайте ранее в этом сюжете: Подозреваемый в стрельбе в норвежской мечети отказался признать вину